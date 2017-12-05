مُفاوضات رسمية بين برشلونة ولاعب جزائري الأصل!!

لم يمر التألق الكبير للجزائري الأصل، حُسام عوار مرور الكرام على كبار أوروبا، والذين باشروا من الآن سباق خطفه.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن كشافي العملاق “برشلونة” تابعوا المُباريات الأخيرة لمتوسط الميدان، واقتنعوا كُليا بموهبته وذلك رغم صغر سنه.

وحسب نفس المصدر، فإن ممثلي “البلوغرانا” التقوا بوكلاء أعمال نجم “ليون” وتفاوضوا بصفة رسمية على أمل ضمه في جانفي 2018.

يُشار بأن صاحب الـ19 عاما مُرتبط مع “لوال” إلى 2020 وسيكون من أبرز الأسماء التي ستُنشط الميركاتو القادم.

نذّكر في الأخير بأن عوار، أصبح مؤخرا مُرشحا للحصول على استدعاء من قِبل “ديديي ديشان” للتواجد مع المنتخب الفرنسي الأول.