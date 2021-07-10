مُقترح مهم يفتح لبن سبعيني أبواب العالمية

يواصل إسم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني صناعة الحدث في سوق التحويلات الصيفي الجاري، فبعد الحديث عن إمكانية إلتحاقه بروما، كشفت وسائل الإعلام الإيطالية بأن العملاق جوفنتوس مُهم هو الآخر بخدماته.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو”، بأن المدافع لفت أنظار الطاقم الفني والإداري للسيدة العجوز، الذي يرى فيه عنصرا مُناسبا لتدعيم الفريق الساعي لإسترجاع هيبته بداية من الموسم الجديد، بعدما ضيع لقب الكالتشيو لصالح الإنتر.

وسيكون “البيانكونيري” مُطالبين بالدخول في مُفاوضات مُباشرة مع بوروسيا مونشغلادباخ، بخصوص الظهير الأيسر والذي لا يزال مُرتبطا مع الفريق الألماني الى غاية جوان من عام 2024.

يُشار بأن “الفوهلن” رافضون لفكرة بيع إبن قسنطينة، ولكن الأمور قد تتغير في حالة ما تقدم كبير إيطاليا بعرض مُهم من أجله في الفترة اللاحقة.