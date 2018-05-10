مُقري: الحركات الإسلامية الناشئة قوى سياسية تستدعي المشاركة في الحكم

أثنى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المنتهية عهدته، الخميس على إنجازات حزبه خلال الخمس سنوات من عهدته، وعلى مناضيله من رجال ونساء الذين دافعوا عن مبادئ الحزب، وكذا القيادات المركزية.

من خلال المجهودات التي بذلوها خلال الدورات الإستثنائية، ومساندتهم لهم وصبرهم عليه، معتبرا إياهم صمّام الحركة.

وقال مقري، إنّ المؤتمر الإستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم سيبقى ذكرى راسخة في الأذهان.

وأضاف، أن الحركات الإسلامية التي نشأت ودعت إلى صحوة المجتمع، قد تحوّلت إلى قوى سياسية ومشهدا سياسيا قويا يتطلب المشاركة في الحكم .

وحيّا مقري خلال كلمته كافة المناضلين الحاضرين، وبالأحرى المرحوم محفوظ نحناح وعائلته، داعيا المُضي قُدما نحو التخصّص الوظيفي لأجل تأسيس المؤسّسات المتخصصة.