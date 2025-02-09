مُكافأة أصحاب الأفكار.. المدير العام الجديد لصيدال يعقد أول إجتماع له

عقد المدير العام الجديد لمجمع صيدال، عبد الواحد قريمس، أول اجتماع له مع فريقه الإداري، اليوم الأحد، بموقع الإنتاج في الحراش.

وحسب بيان للمجمع، استعرض قريمس الخطوط العريضة لاستراتيجيته. مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق، القائمة على قيم الثقة، والاحترام، والتواصل. من أجل تحقيق هدف واحد وأساسي، وهو جعل صيدال رائدًا في مجال إنتاج الأدوية في الجزائر.

كما أكد على أهمية تعزيز روح الانتماء وتشجيع المبادرات من جميع الموظفين. مع مكافأة أصحاب أفضل الأفكار التي تساهم في النهوض بالمجمع إلى أعلى المستويات.

وأشاد قريمس بالنتائج الإيجابية التي حققها المجمع خلال السنوات الأخيرة. مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة وتعزيزها، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الطموحة التي تم إطلاقها.

كما شدد على الحاجة الملحة إلى تحديث الإدارة من خلال تبني الحلول الرقمية مثل نظام (ERP). والتوقيع الإلكتروني الآمن، والصناعة الذكية.

ودعى جميع الإطارات إلى اقتراح خطط عمل تهدف إلى إزالة العوائق وإيجاد الحلول التي تضمن تحقيق الأهداف بكل نجاعة.

للتذكير، عبد الواحد قريمس تم تعيينه مديرًا عامًا يوم الثلاثاء 4 فيفري 2025، خلفًا لوسيم قويدري، الذي عُيِّن وزيرًا للصناعة الصيدلانية.

وقد التحق بالمجمع عام 2023، وتقلد عدة مناصب قيادية، كان آخرها نائب المدير العام.

كما شارك بفعالية في إطلاق مختلف المشاريع الكبرى للمؤسسة.