مُكافأة في إنتظار فيغولي مع “غالاتاساراي”

يُفكّر القائمون على نادي “غالاتاساراي”، في منح مُكافأة للدولي الجزائري، سفيان فيغولي، متمثلة في زيادة راتبه السنوي، نظير مُستوياته المميزة.

وأشارت تقارير تركية بأن “السيم بوم” راضون كليا عن “سوسو” ويسعون لإبقائه معهم لأطول فترة ممكنة، لدوره الفعال في الفريق.

ويمتلك اللاعب عقدا طويل الأمد مع كبير إسطنبول ينتهي في 2022، مما يجعل إغراءه ماديا السبيل الأمثل لمنعه من الرحيل.

ويتخوف الأتراك من تلقي جناحهم لمُقترحات من فرق أوروبية ناشطة في الدوريات الخمسة الكُبرى، بعد إستعادته لبريقه منذ بداية الموسم.