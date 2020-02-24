عاجل

مُلاقاة زيدان ليست أولوية لمحرز!

الرياضة
  • -
  • 0
مُلاقاة زيدان ليست أولوية لمحرز!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الدولي الجزائري رياض محرز، بأنه مُلاقاة مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، لن يكون أولوية له، بعد غد الأربعاء.

وصرّح صاحب المُراوغات السحرية لقناة “كنال+” قائلا :”عندما كنت شابا، زيدان كان لاعبا أحبه كثيرا”.

ليُضيف :”بطبيعة الحالة سيكون هناك شعور عندما ألتقيه، ولكن هذا لا يعني بأن الأمر سيكون خاصا بالنسبة لي”.

وواصل :”أولويتي عند التواجد في سانتياغو بيرنابيو، هي لعب المُباراة والسعي لقيادة فريقي لتحقيق الإنتصار”.

ويمتلك قائد الخضر، حظوظا كبيرة لدخول اللقاء كأساسي، خاصة وأنه تألق بشكل لافت بداية هذا الأسبوع أمام فريقه السابق ليستر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=778929

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com