مُلاقاة زيدان ليست أولوية لمحرز!

كشف الدولي الجزائري رياض محرز، بأنه مُلاقاة مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، لن يكون أولوية له، بعد غد الأربعاء.

وصرّح صاحب المُراوغات السحرية لقناة “كنال+” قائلا :”عندما كنت شابا، زيدان كان لاعبا أحبه كثيرا”.

ليُضيف :”بطبيعة الحالة سيكون هناك شعور عندما ألتقيه، ولكن هذا لا يعني بأن الأمر سيكون خاصا بالنسبة لي”.

وواصل :”أولويتي عند التواجد في سانتياغو بيرنابيو، هي لعب المُباراة والسعي لقيادة فريقي لتحقيق الإنتصار”.

ويمتلك قائد الخضر، حظوظا كبيرة لدخول اللقاء كأساسي، خاصة وأنه تألق بشكل لافت بداية هذا الأسبوع أمام فريقه السابق ليستر.