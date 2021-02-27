مُلتقى تكويني لفائدة مديري التربية الجدد

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس الجمعة، على افتتاح أشغال ملتقى وطني تكويني لفائدة مديري التربية الجدد.

وحسب بيان للوزارة، فيتعلق الأمر بمدراء التربية الجدد للولايات المعيّنين مؤخرا بعد حركة التغيير التي عرفها قطاع التربية.

وبهذه المناسبة، ألقى الوزير كلمة، شدّد من خلالها على أنّ للتكوين أهمية بالغة بالنسبة للعنصر البشري عموما وللمسيّر خاصة.

وألح الوزير على أنّ الوزارة ستسعى لمرافقة الوافدين الجدد على رأس القطاع في بعض ولايات الوطن وتوجيههم.

ويأتي ذلك، قصد توفير أفضل سبل النّجاح للمدراء الجدد في مهامهم لتحقيق الأهداف المسطّرة.

وأشار الوزير، إلى أنّ موضوع أوّل عملية تكوين لهذه السنة، قد خصص للامتحانات المدرسية الوطنية والمسابقات والامتحانات المهنية.

مشدّدا على أهمية مثل هذه الملتقيات، لأن وزارة التربية تسعى إلى تحسين المنظومة التربوية ورفع مستوى أداءها.

وفي ختام كلمته، أعلن الوزير رسميّا افتتاح أشغال الملتقى الوطني متمنّيا أن تكلّل بالنّجاح.

للإشارة، يدوم هذا الملتقى يومان ويشارك فيه 31 مدير تربية، يؤطّرهم 6 من أقدم مديري تربية و3 مديري فروع ديوان الامتحانات والمسابقات.

ويشمل الملتقى، تقديم مداخلات حول مراحل تحضير وتنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية.

وكذا المشاركة في 3 ورشات سيتم خلالها تناول كل الإجراءات التحضيرية والتنظيمية وجميع الإشكالات التي قد تعترض مدير التربية وطرق معالجتها.