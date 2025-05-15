مُمثلا لرئيس الجمهورية.. عطاف يحل ببغداد للمُشاركة في القمة العربية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. مساء اليوم ببغداد، عاصمة جمهورية العراق، للمُشاركة في أشغال الدورة العادية الـــ 34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وكذا الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية. المزمع عقدهما يوم 17 ماي 2025. ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ومن المُنتظر أن تتصدر مستجدات القضية الفلسطينية جدول أعمال الدورة العادية للقمة العربية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. في عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق. وذلك إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في العالم العربي وبحث السُبل الكفيلة بتعزيز العمل العربي. المُشترك وبإضفاء المزيد من الفعالية على منظومة العمل العربية متعددة الأطراف.

ومن جانب آخر، ستتناول القمة العربية التنموية التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وآفاق اتخاذ تدابير جماعية. من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقوي لفائدة الدول والشعوب العربية. وكذا تطوير التجارة البينية في إطار المنطقة الحرة العربية الكبرى