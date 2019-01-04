مُمثل “ETRHB” :”لهذا السبب كلفنا مركب تيزي وزو 5 آلاف مليار”

برّر، محمد حاكم، مُدير ديوان الرئيس المُدير العام لشركة “ETRHB”، المبلغ الضخم الذي سيتم صرفه من أجل “مُركب” تيزي وزو.

وصرّح قائلا للتلفزيون الرسمي :”لقد كُنا مُجبرين على إعادة تعديل التكلفة، حيث أننا إستخرجنا أكثر من مليون متر مُكعب من التُراب”.

وأضاف :”لقد تم تعديل التكلفة بـ30% لأننا مُلزمون بتعليمات “الفيفا”، وهذا دون تغيير مسار شبكات الصرف الصحي والكهرباء وتفاصيل أخرى”.

وأشارت شركة “ETRHB” بأنها إستهلكت 40 ألف طن من الحديد و220 ألف متر مُكعب من الإسمنت المُسلح.

وسيُكلف “مُركب” تيزي وزو، مبلغا يصل لـ5 آلاف مليار سنتيم، وهو ما أسال الكثير من الحبر في الساحة الوطنية مؤخرا.