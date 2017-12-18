مُناصرو “توتنهام” :”إجلبوا لنا محرز”

الرياضة
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مُناصرو “توتنهام” :”إجلبوا لنا محرز”
بقلم إسماعيل عشاش

يقوم مُشجعو توتنهام، بحملة واسعة على مُستوى “تويتر”، لدفع إدارتهم على استقدام الدولي الجزائري، رياض محرز خلال الميركاتو الشتوي الداخل.

وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية، خرجة مُناصري “السبيرز”، واستحضرت رغبة المُدرب، الأرجنتيني “ماوريسيو بوكيتينو” لخطف اليساري المتألق، دون جدوى، صائفة 2015.

ويسعى أبناء الشمال اللندني، لربط إتصالات مع رياض، ولكن الإشكال يبقى في الـ55 مليون أورو التي يشترطتها “ليستر” لتسريح لاعبه.

يُذكر بأن محرز، لايعارض فكرة الانتقال لتوتنهام، كونه سينال فُرصة الظهور في رابطة الأبطال الأوروبية، بداية من فيفري 2018 القادم.

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