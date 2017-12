مُناصرو “توتنهام” :”إجلبوا لنا محرز”

وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية، خرجة مُناصري “السبيرز”، واستحضرت رغبة المُدرب، الأرجنتيني “ماوريسيو بوكيتينو” لخطف اليساري المتألق، دون جدوى، صائفة 2015.

ويسعى أبناء الشمال اللندني، لربط إتصالات مع رياض، ولكن الإشكال يبقى في الـ55 مليون أورو التي يشترطتها “ليستر” لتسريح لاعبه.

يُذكر بأن محرز، لايعارض فكرة الانتقال لتوتنهام، كونه سينال فُرصة الظهور في رابطة الأبطال الأوروبية، بداية من فيفري 2018 القادم.

Maybe its time to cash in on players like Dele Alli & Danny Rose, big egos who ain't preforming on the pitch anymore. Go out there and buy Ross Barkley, Riyid Mahrez and Moussa Dembele of Celtic #Spurs

— Super Tottenham (@SuperTottenham_) December 17, 2017