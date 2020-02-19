مُنافسة بمُشاركة الخضر وعمالقة العرب.. روراوة يكشف كل شيء!

تحدث الرئيس السابق للفاف، محمد روراوة عن إمكانية تنظيم مُنافسة تُشارك فيها المنتخبات العربية بنجوم الصف الأول في قادم السنوات.
وتحدث نائب رئيس الإتحاد العربي لقناة “دوري بلس” :”هناك مشروع لتنظيم مُنافسة لفئة الأكابر، ولكن المُشكل يكمن في تواريخ الفيفا”.
وواصل :”هناك شروط كثيرة للمُشاركة في مثل هذه المُنافسات، ونريد إقامة بطولة بجميع اللاعبين الكبار، وبنفس طريقة كأس القارات والمونديال”.
وختم :”نحن ننتظر حدوث تغيير في جدول المُنافسات الدولية للتحرك، وهذا المشروع ضمن ورقة عمل الإتحاد العربي إن شاء الله”.
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