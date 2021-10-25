مُنافس “الخضر” القادم يُعين مدربا محليا مؤقتا

عين الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم اليوم الإثنين مدربا محليا مؤقتا لقيادة مُنتخب جيبوتي في المرحلة القادمة من تصفيات مونديال قطر 2022.

وقرر الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم تعيين المُدرب المُساعد في المنتخب “محمد مرناح حسان” في منصب مدرب رئيسي.

وسيواجه مُنتخب جيبوتي المُنتخب الوطني الجزائري يوم 10 نوفمبر المُقبل بالعاصمة المصرية القاهرة لحساب الجولة ال5 من التصفيات.

وكان الإتحاد المحلي لجيبوتي قد أقال المدرب الفرنسي جوليان مات بعد الخسارتين بوركينافاسو في الجولتين الثالثة والرابعة.