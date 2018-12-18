“مُنافس” جديد لـ”مبولحي”!

قررت إدارة نادي “الإتفاق” السعودي الدخول في مُفاوضات مع الحارس، مُسلم آل فريج، بهدف إستقدامه لمُنافسة الدولي الجزائري، رايس مبولحي.

وكشفت جريدة “الرياض“، بأن مُسيري “إتي الشرقية”، قاموا بهذه الخطوة، لدفع “الرايس” لبذل مجهودات أكبر في المُستقبل، بهدف تحسين مُستواه.

وأوضح ذات المصدر بأن “الكوماندوز”، مُتخفون من تكرار ما حدث بداية الموسم عندما تعرض قائدهم للإصابة، مما أثر على مردوده.

يُشار بأن خريج مدرسة “مارسيليا”، تعرض لإنتقادات لاذعة في المملكة خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يعود بقوة في المُباريات الأخيرة.