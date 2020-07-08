مُنافس جديد لـ “محرز” الموسم المقبل !

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” الإنجليزي، أن إدارة “مانشستر سيتي” مهتمة كثيرا بضم نجم “وولفرهامبتون”، “أداما تراوري”.

وأكدت ذات المصادر، أن “تراوري”، سيكون بديل “ساني” في “مانشستر سيتي” بعد رحيل هذا الأخير وانضمامه بصفة رسمية إلى “بايرن ميونيخ”.

ويريد “بيب غوارديولا” تدعيم فريقه بلاعب جناح آخر، ووقع الاختيار على النجم “تراوري” الذي بات مطلوبا في كبار “البريميرليغ”.

في نفس السياق، يشغل “تراوري” نفس منصب “رياض محرز”، في الجناح الأيمن ولذلك فإنه يعتبر المنافس الأول للجزائري الموسم المقبل في حالة إنضمامه للسيتي.