مُنتخب أقل من 17 سنة يفوز على رديف إتحاد العاصمة وديا

فاز أمسية اليوم الأربعاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على رديف فريق إتحاد العاصمة في لقاء ودي تحضيري.

اللقاء الذي جرى بملعب مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى انتهى بثلاثية لهدف لصالح شُبان الخضر.

وتدخل هذه المباراة في إطار التحضير لنهائيات كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة المزمع إجراؤها بالمغرب في الفترة الممتدة ما بين 13 و31 مارس الجاري.

هذا ومن المنتظر أن يتناول رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي وجبة العشاء رفقة اللاعبين والطاقم الفني قبل السفر إلى المغرب يوم السبت المقبل.