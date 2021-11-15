مُنتخب بوركينافاسو يواصل حملته الاستفزازية قبل مواجهة الخضر

أجرى أمسية اليوم الإثنين مُنتخب بوركينافاسو حصته التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الخضر المُقررة غدا الثلاثاء.

وجرت الحصة التدريبية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في نفس توقيت المواجهة أي بداية من الساعة 17:00.

وعرفت الحصة التدريبية مواصلة المُنتخب البوركينابي لاستفزازته مُباشرة بعد دخوله أرضية الميدان لاجراء التدريبات.

حيث قام القائمين على أرضية الميدان بوضع سياج على منطقة مُعينة من الأرضية تخوفا من تضررها بعد الأمطار الغزيرة التي سقطت.

لكن هذا الأمر لم يُعجب الطاقم الفني للخيول البوركينابية الذي أبى إلا أن يتدرب في تلك المنطقة.