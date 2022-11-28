مُنتخب غانا يُحقق أرقاما تاريخية بعد فوزه أمام كوريا الجنوبية

حقق مُنتخب غانا أمسية اليوم الإثنين، أرقاما تاريخية عقب فوزه أمام كوريا الجنوبية بثلاثية كاملة لهدفين.

حيث نجحت غانا للمرة الأولى في تاريخها في تسجيل 3 أهداف كاملة في مباراة واحدة من منافسة كأس العالم.

كما بات لاعب النجوم السوداء، محمد قدس، ثاني أصغر لاعب إفريقي يُسجل ثنائية في المونديال بعمر 22 عاما و118 يوما.

وذلك بعد النيجيري، أحمد موسى، الذي سجل ضد الأرجنتين في مونديال البرازيل 2014 بعمر 21 عاما و254 يوما.

كما عرفت موقعة الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال قطر 2022 تسجيل، محمد ساليسو، الذي أصبح أول مُدافع يُسجل لغانا في تاريخ المونديال.