مُنظمة حماية المستهلك تُحذر من سائل مبيد الناموس

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من سائل مبيد الناموس، ودعت للتعامل معه بحذر داخل المنازل، حيث قد يكون خطرا قاتلا للأطفال.

وذكرت المنظمة، بحادثة الوفاة الأليمة لطفلة في يوم عيد ميلادها الثالث في بلدية عين الحديد بولاية تيارت. والتي شربت سائل الناموس ظناً منها أنه للشرب أيضا.

وأوضحت المنظمة، أن السائل الشفاف والعود الخشبي، مبيدات كيميائية نفطية سامة جداً وليست ماءً أو معطراً.

ودعت لوضع الجهاز، في قوابس كهربائية مرتفعة جداً بعيداً عن متناول ومستوى نظر الأطفال.

كما حذرت في حالة ما إذا شرب الطفل منه، من عدم إجباره على التقيؤ أبداً منعاً للاختناق، والتوجه فوراً للمستشفى.

ودعت المنظمة، الشركات المصنعة، بالتحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية بتغيير العبوات الشفافة إلى زجاجات معتمة وداكنة عليها علامة خطر واضحة. وتوفير أغطية أمان ذكية وصعبة الفتح على الأطفال. وكذا وضع تحذير عريض “سام جداً عند البلع” على واجهة العبوة.