مُهاجمو شباب بلوزداد يستفيقون قبل مُلاقاة ميموزا

إستفاق مُهاجمو شباب بلوزداد، صبيحة اليوم، بمناسبة المُباراة التطبيقية التي خاضوها ضد فريقهم الرديف، فوق أرضية ملعب 20 أوت بالعناصر.

وتجاوز زملاء القائد شمس الدين نساخ، الشبان بسباعية كاملة دون رد، وقع منها خير الدين مرزوقي ثلاثية كاملة، ستكون كفيلة بإعادته للواجهة بعد الكابوس الذي عاشه ذهابا وإيابا في الدور الماضي من رابطة الأبطال الإفريقية، أمام أكوا يونايتد.

وسجل باقي أهداف بطل الجزائر، كل من الوافدين الجديدين ماحي بن حمو “ثنائية” وأنس المصراتي إضافة لصانع اللعب العربي ثابتي.

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