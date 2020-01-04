مُهاجم الخضر المُستقبلي في طريقه للبريميرليغ

تلقى المُهاجم الجزائري الأصل، بلال عُمراني، عرضا رسميا من نادي شيفيلد يونايتد، من أجل الإلتحاق بصفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح الإعلام الروماني، بأن “الويزردس”، وضع مُقترحا على الطاولة، قيمته 5 ملايين أورو لشراء عقد المُهاجم المُتألق، وتدعيم قاطرته الأمامية.

ووفقا لذات المصادر، فإن كلوج رفض العرض، مُحددا سعر لاعبه في سوق التحويلات ما بين الـ8 و 10 ملايين أورو.

يُذكر بأن خريج مدرسة أولمبيك مارسيليا، يتواجد ومنذ أشهر، تحت أعين الناخب الوطني جمال بلماضي، من أجل تدعيم الخضر.

وتبقى حظوظ تواجد صاحب الـ26 عاما، مع أبطال إفريقيا ضئيلة جدا، نظرا للمُنافسة الشديدة في منصبه.