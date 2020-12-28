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مُهاجم سريع غليزان يتحسن ويتجاوز مرحلة الخطر

الرياضة
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مُهاجم سريع غليزان يتحسن ويتجاوز مرحلة الخطر
بقلم إسماعيل عشاش

تجاوز مُهاجم سريع غليزان، مهدي حيثالة، مرحلة الخطر، بعد الإصابة التي تعرض لها، يوم أمس الأحد خلال الداربي أمام مولودية وهران.

وظهر في لاعب “الرابيد”، في وضع أحسن بكثير صبيحة اليوم الإثنين، وهو الذي يتواجد بأحد العيادات الخاصة في وهران.

وأثار صاحب الـ25 عاما، حالة من الهلع بعد إصطدام خطير بينه وبين مُدافع الحمراوة هشام بلقروي، تسبب في فقدانه للوعي.

وينتظر خريج مدرسة “لازمو”، الضوء الأخضر من أجل العودة لعائلته ومُباشرة العلاج المنزلي، في إنتظار عودته للمُنافسة الرسمية.

يُذكر بأن حيثالة، كان بصدد تقديم بداية موسم مميزة، بإعتباره تمكن من تسجيل هدفين في ثلاث مُباريات شارك فيها.


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