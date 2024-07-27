مُهددون بالإعدام.. إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت في قضية الصيدلية

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، أمرا بإيداع 4 مشتبه فيهم في قضية الاعتداء على عمال صيدلية بباب الزوار، الحبس المؤقت.

وأكد بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، إن العقوبات القصوى المقررة لمثل هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام.

وحسب ذات البيان، تعود أطوار القضية، إلى تاريخ 24 جويلية 2024 في حدود الساعة السادسة مساء. وبناء على نداء من مركز السيطرة والقيادة لأمن ولاية الجزائر، مفاده تعرض عمال صيدلية كائنة بحي 5 جويلية باب الزوار للاعتداء متبوع بالضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض من طرف مجموعة من الأشخاص.

ليتنقل رجال الضبطية القضائية إلى مكان الوقائع، أين تبين أن الأمر يتعلق باعتداء على 6 ضحايا تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم فتح تحقيق ابتدائي، وتوقيف أربعة (04) مشتبه فيهم من عائلة واحدة من بينهم امرأة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة اليوم السبت، وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وجنح إنشاء عصابة أحياء والمشاركة فيها. والضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء والتخريب العمدي لملك الغير. ومحاولة الحصول على المؤثرات العقلية باستعمال العنف.

وطبقا لأحكام قانون العقوبات وقانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها. وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت.

وأشار البيان، إن العقوبات القصوى المقررة لمثل هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام.