مُهندس تألّق محرز الأفضل هذا العام

توّج المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، اليوم الثلاثاء، بلقب مدرب العام، الذي تنظمه “northwestfootball” كل سنة.

ونال غوارديولا اللقب بعد نجاحاته الكبيرة الموسم الماضي، بالتتويج بثلاثية كاملة مع “السيتي”، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الرابطة والسوبر.

ليؤكد النجم السابق لبرشلونة الإسباني، أنه من بين الأفضل عالميا، في إنتظار مواصلة التألق الموسم الجاري على مستوى رابطة الأبطال.

يذكر أن غوارديولا كان وراء إستقدام الجزائري رياض محرز الصيف الماضي، وإستطاع في وقت وجيز إعادته لمستواه المعهود.