مُهند يرزق بمولوده الأوّل

أعلن الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ المعروف في الوطن العربي بـ “مهند”، عن إستقباله لمولوده الأول، عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ورزق النجم التركي وزوجته التركية مصممة الأزياء باشاك ديزر، بأول مولود لهما، بعد 5 سنوات من الزواج .

وكتب كيفانش:” استقبلنا كورت إيفه بين أيدينا وهو بصحة جيدة، والحمد لله. سعادتنا لا توصف ونشكركم جزيلاُ على كل التمنيات الطيبة”.

وأطلق كيفانش تاتليتوغ إسم “كورت إيفه تاتليتوغ”، بسبب بدء علاقته بزوجته في مسلسل “كورت سعيد وشوري”.

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بعد 14 عاما.. سمر ومهند يجتمعان في عمل جديد

اجتمع النجمان التركيان، بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، المعروفان بسمر ومهند، في عمل جديد، بعد النجاح الكبير الذي حققاه قبل 14 عاما في المسلسل الشهير “العشق الممنوع”. وستشهد الفترة القادمة تكرار تعاون النجمين، والذي تأجل أكثر من مرة ،ولكن هذه المرة إجتمعا من خلال فيلم من إنتاج “Netflix”. وكانت هناك محاولات عديدة لجمع هذا الثنائي الشهير الذي حقق نجاحا كبيرا، لكن في كل مرة كانت الاتفاق يفشل. ليتحقق الأمر هذا العام، من خلال مشاركة مهند وسمر كما كان يطلق عليهما في مسلسلهما الشهير، في تجربة درامية جديدة بعنوان “إذا خسر الملك”. والفيلم من تأليف الكاتبة نوران إفرين ومن أعمالها “انتقام”، و”مسألة شرف”، و”أنت وطني”. كما سيتم تصوير المسلسل في الولايات المتحدة وتحديدا بنيويورك. ولم يتم الكشف عن موعد التصوير أو موعد طرحه على المنصة العالمية. يذكر أن هذا الثنائي من أكثر الثنائيات الدرامية التركية الشهيرة، حيث عرف مسلسلهما “العشق الممنوع“، نجاحا كبيرا جدا في الوطن العربي. وقد اشتهرت بيرين سات عربيا باسم “فاطمة” بعد عرض مسلسلها “فاطمة” والذي حقق نجاحا كبيرا. بينمال نال كيفانش تاتليتوغ شهرة واسعة في الوطن العربي بدور “مهند”، في المسلسل التركي الشهير “نور”.

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