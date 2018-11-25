مِنح بـ29 ألف أورو للطلبة الجزائريين للدراسة في هولندا

تتضمن تخصصات الفنون والحقوق والطب والهندسة وعلم النفس والاقتصاد والأعمال

سيتمكّن الطلبة الجزائريون الحاصلون على شهادة الليسانس، والذين لا يتجاوز سنّهم 35 سنة والراغبون في مواصلة دراساتهم العليا في الماجستير بدولة هولندا، من الاستفادة من منحة دراسية كاملة بقيمة 29 ألف أورو «بما في ذلك رسوم الإعفاء من الرسوم الدراسية والرواتب الشهرية»، وهذا في إطار برنامج منح البعثات العليا في جامعة «ماستريخت» الهولندية.

يقدم برنامج منح البعثات العليا في جامعة «ماستريخت» منحة كاملة بقيمة 29 ألف أورو «بما في ذلك رسوم الإعفاء من الرسوم الدراسية والرواتب الشهرية» لكل عام أكاديمي للطلاب الموهوبين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذي تم قبولهم للماجستير البرنامج في UM.

ويتألف برنامج المنح الدراسية من المنحة الدراسية العالية المحتملة التي يموّلها صندوق المنح الدراسية بجامعة «ماستريخت» ومنحة هولندا، التي تمولها وزارة التعليم والثقافة والعلوم الهولندية، بالتعاون مع الجامعات الهولندية والجامعات للعلوم التطبيقية.

ويستهدف الطلاب الدوليين من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الذي يرغبون في إتباع برنامج درجة كاملة في هولندا.

وتغطي المنحة نفقات المعيشة وهي 12 ألفا و350 أورو لمدة دراسة 13 شهرا و23 ألفا و750 أورو لمدة 25 شهرا، إلى جانب التأمين الصحي والمسؤولية والمقدرة بـ520 أورو، وتكاليف طلب التأشيرة المقدرة بـ192 أورو، والرسوم الدراسية سواء 13 ألفا أو 17 ألف أورو، اعتمادا على الرسوم الدراسية لبرنامج الدراسة، وكذا تكاليف التدريب ما قبل الأكاديمية والمقدرة بـ695 أورو.

وتمنح منحة high potential طوال مدة برنامج الماجستير 13 شهرا لبرنامج الماجستير لمدة عام واحد، و25 شهرا لبرنامج الماجستير لمدة عامين.

وتتضمن شروط التقديم لهذه المنحة حمل جنسية بلد خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتفي بمتطلبات الحصول على تأشيرة دخول وتصريح إقامة لهولندا.

فضلا عن شرط استيفاء متطلبات القبول المحددة لبرنامج UM Master، إلى جانب أن يكون المترشح لم يشارك أبدا في برنامج للتعليم العالي للحصول على درجة علمية في هولندا، ولم يتجاوز عمر المترشح 35 عاما في الفاتح سبتمبر 2019.

كما يشترك البرنامج الحصول على نتائج ممتازة خلال برامج التعليم السابقة الخاصة بالمترشح.

في حين تتضمن التخصصات كلا من كلية الفنون والعلوم الاجتماعية وكلية الحقوق وكلية الصحة والعلوم الطبية وكلية العلوم والهندسة وكلية العلوم النفسية وعلوم الأعصاب، وكذا كلية الاقتصاد والأعمال.