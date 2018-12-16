مِنح للطلبة الجزائريين للدراسة في روسيا «باطل» !

الحكومة الروسية تقدّم 15 ألف منحة دراسية خلال موسم 2019 /2020

تدريس اللغة الروسية مجانا وتوفير السكن وراتب شهري للطالب

سيتمكّن الطلبة الجزائريون من الحصول على منح دراسية بروسيا الفيدرالية لموسم 2019 /2020، لمواصلة دراستهم في درجات الدراسات العليا بإحدى الجامعات الروسية والحاصلين على البكالوريا، بعد فتح الحكومة الروسية لأكثر من 15 ألف منحة للطلاب الأجانب، حيث تضمن المنحة الدراسة المجانية للتخصص المختار طول مدة الدراسة، في حالة احتياج الطالب لدراسة اللغة الروسية أو رفع مستواه فيها، وتغطي المنحة دراسته في الكلية التحضيرية.

أبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الندوات الجهوية للجامعات في تعليمة حاملة لرقم 845، تحوز «النهار» على نسخة منها، من أجل الشروع في إبلاغ الطلبة بفتح السفارة الروسية على موقعها الرسمي إمكانية الراغبين في الاستفادة من منحة دراسية بروسيا الفيدرالية التسجيل على موقع «روسيا ستادي»، كمترشحين للسنة الدراسية 2019/ 2020.

وتضمن المنحة للطالب مسكنا طلابيا ومنحة شهرية، حيث يتضمن هذا البرنامج 456 جامعة روسية، ويمكن للمترشحين الحاصلين على مؤهل التعليم العالي مواصلة دراساتهم في الماجستير والدراسات العليا والدراسات مع الإقامة، وهناك برامج تدريسية إضافية.

فعلى سبيل المثال دورات للمدرسين الأجانب في اللغة الروسية وبرامج التدريس المتقدمة وإعادة التدريب المهني، حيث يتم قبول طلبات الدراسة ضمن إطار الحصة الحكومية ومعالجتها مجانًا.

وتقوم روسيا الاتحادية سنويا بتخصيص 15 ألف مقعد للطلاب الأجانب، تسمح الحصص بتلقي التعليم مجانا خلال فترة الدراسة، ويغطي برنامج الدولة أيضا تدريس اللغة الروسية في القسم التحضيري.

حيث يوفر البرنامج السكن الطلابي ويقدم راتبا شهريا للطالب، في حين لا تغطي المنحة أجرة التنقل إلى الجامعة وتكاليف المعيشة والتأمين الصحي.

من جهة أخرى، نشرت السفارة الروسية على موقعها الرسمي، أن المرحلة الأولى ستتم على مستوى السفارة، من خلال النقاط المتوسطة المتحصل عليها من قبل المترشحين، حيث سيتم تحديد نهايتها من خلال بيان، ليتم في مرحلة ثانية التقييم من قبل وزارة التربية بروسيا الفيدرالية.

ويتعين على الراغبين في الاستفادة من المنح الدراسية التسجيل على موقع www.russia.study وملء استمارة الترشح مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الميلاد، الإسم واللقب، بلد الإقامة، المستوى الدراسي، التكوين المراد الاستفادة منه بروسيا ومستوى التحكم في اللغة.

كما يتوجب على الراغبين في الاستفادة من المنحة، تقديم كل الوثائق الثبوتية مترجمة، وتشمل كلا من جواز السفر ساري الصلاحية، وكل النسخ الخاصة بالمشوار الدراسي، بما فيها كشوف النقاط الخاصة بالسنة الأخيرة من الدراسية مع المعدل.

ومن بين الوثائق الواجب إرفاقها في المرحلة الأولى من التسجيل، شهادة طبية ببلد الإقامة، والتي تؤكد خلو المعني من أية أمراض، بالإضافة إلى شهادة عدم إصابة طالب المنحة بداء «السيدا».

وبالنسبة لطلبة الدكتوراه، يتعين عليهم تقديم كل مساهماتهم، وكذا ملخص عن رسالة الدكتوراه، في 3 صفحات.