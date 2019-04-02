مِنــح لطلبــة المــاستر والدكتــوراه فــي روسيا والصيــن تصـــل إلــى 23 ألـــف دولار

العديد من المؤسسات الجامعية أبرمت اتفاقيات مع سفراء الدولتين

الطلبة الذين يريدون استكمال دراستهم بالدولتين بشكل شخصي يستفيدون من 400 دولار

أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية مع سفارتي روسيا والصين قصد تنقل عدد من الطلبة لمواصلة مسارهم التكويني في جامعات هاتين الدولتين، مع منحهم مساعدة مالية رمزية.

تنقسم المنح إلى مساعدات رمزية تخص الطلبة الذين يريدون استكمال دراستهم بصفة شخصية مع منحهم منحة تصل 400 أورو.

إضافة إلى منح تتم على عاتق المؤسسة الجامعية في الجزائر، والتي تخص طلبة الدكتوراه والماستر الذي يدرسون تخصصات معينة.

وتغطي المنحة الخاصة بطلبة الدكتوراه نفقات المعيشة وهي 12 ألفا و350 أورو لمدة دراسة 13 شهرا و23 ألفا و750 أورو لمدة 25 شهرا.

إلى جانب التأمين الصحي والمسؤولية والمقدرة بـ520 أورو، وتكاليف طلب التأشيرة المقدرة بـ192 أورو والرسوم الدراسية سواء 13 أو 17 ألف أورو.

اعتمادا على الرسوم الدراسية لبرنامج الدراسة، وكذا تكاليف التدريب ما قبل الأكاديمية والمقدرة بـ695 أورو.

هذا، وسيلزم طلبة الدكتوراه المقبولين بالتواجد بالبلد المستقبِل خلال الفترة القانونية للتكوين الإقامي، وفي حالة التغيب خلال فترة التكوين عن البلد المستقبل.

فهم ملزمون بتبرير هذا الغياب للهيئة المرسلة والمؤسسة الأصلية.

في حين سيكونون مجبرين على مناقشة أطروحاتهم للدكتوراه بالجزائر خلال 10 أشهر الموالية لتاريخ انتهاء التكوين على الأكثر.

ويجب أن يخضع الانتقاء الأولي من طرف المجلس العلمية لمؤسسات التكوين العالي والبحث تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكذا اللجان المختصة للندوات الجهوية، وأن يكون مسجّلا بانتظام لتحضير شهادة الدكتوراه بالجزائر ابتداءً من التسجيل الثاني مع إثبات إشراف ثنائي للأطروحة.

وكذا المترشحون المسجلون في أطراف الإشراف المشترك عن الأطروحة ملزمون بإثبات تسجيل واحد على الأقل .

وتقديم خطة عمل مصادق عليها من قبل مديري المخابر الجزائرية والأجنبية مع تحديد موضوع البحث ومدى تقدّم الأطروحة.

أما الوثائق المتعلقة بالاستقبال في مؤسسة جامعية أو للبحث بالخارج فتتضمن رسالة الاستقبال نسخة أصلية أو مصادق عليها من قبل الجامعة الأصلية.

صادرة عن مؤسسة جامعية أو للبحث بالخارج ذات القدرات العلمية والتكنولوجية العالية، ويتم تحميل النموذج من الموقع الإلكتروني للوزارة.

أما اتفاقية الاستقبال المتعلقة بطلبة الدكتوراه المرشحين للتكوين الإقامي بفرنسا أو بلجيكا فهم مدعوون بمجرد انطلاق هذا البرنامج لطلب اتفاقية الاستقبال من الهيئة المستقبلة.