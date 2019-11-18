نائبا مدير المالية واللوجيستيك بشركة ناشكو: من سرب وثيقة فصلنا يريد إلحاق ضرر بالشركة

قال نائبي مدير المالية واللوجيستيك بالمؤسسة الوطنية للتسويق البحري ناشكو، إنّ من سرب وثيقة فصلهما يريد إلحاق ضرر بالشركة.

وحسب المراسلة التي وجها نائبي كل من مدير المالية ومدير اللوجيستيك في مؤسسة ناشكو لـ”النهار أونلاين”، فقد أكدا بأن تلك الوثيقة مكانها المؤسسة وكان يجب أن لا تخرج من المؤسسة.

وأشارت ذات المراسلة إلى أن من سرب هذه الوثيقة له أغراض شخصية، مؤكدة بأن هذا الفعل أمر يعاقب عليه القانون.

وتجدر الى أن “النهار اونلاين” كانت قد تناولت خبر فصل المديرين وهذا بالإعتماد على وثائق رسمية.