نائبة أمريكية ترفض زيارة إسرائيل

رفضت نائبة الكونغرس الأمريكية، رشيدة طليب، اليوم الجمعة اقتراح السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بزيارة إسرائيل لدواع “إنسانية”.

واعتبرت النائبة الأمريكية، معتبرة أن الشروط التي فرضتها إسرائيل على الزيارة “جائرة”.

وكانت طليب التمست في رسالة خطية مقتضبة من إسرائيل، السماح لها بزيارة عائلتها المقيمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقد سمح لها بالدخول، تحت شرط التعهد “باحترام الشروط المفروضة من إسرائيل”.

وأجابت النائبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بالرفض على العرض الذي قدمته لها السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بزيارة جدتها المسنة في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت أن الشروط التي فرضتها اسرائيل على الزيارة “جائرة”.

وقالت في تغريدة على تويتر “زيارة جدتي في هذه الشروط الجائرة تتعارض وكل ما أؤمن به، أي محاربة العنصرية والظلم”.