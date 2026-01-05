نائبة الرئيس الفنزويلي تدعو الحكومة الأمريكية للتعاون

دعت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، الحكومة الأمريكية إلى التعاون، عقب تعيينها رئيسة مؤقتة إثر اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

ونشرت رودريغيز، اليوم الاثنين، “رسالة إلى العالم والولايات المتحدة” على حسابها في منصة “إنستغرام”. أين أكدت رغبة بلادها في العيش في “بيئة خالية من التهديدات الخارجية، تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الدولي”. وجددت التزامها بالتعايش السلمي.

وأوضحت أن إقامة علاقات متوازنة وقائمة على الاحترام بين فنزويلا ودول المنطقة الأخرى “تُعدُّ أولوية قصوى” بالنسبة لها.

كما دعت الحكومة الأمريكية إلى التعاون، وطالبت بـ”نهج قائم على التنمية المشتركة ويهدف إلى تعزيز التعايش في إطار القانون الدولي”.

وخاطبت رودريغيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة: “شعوبنا ومنطقتنا تستحق السلام والحوار، لا الحرب”، مؤكدة أن |مادورو طالما عبّر عن هذه الرسالة، التي أصبحت مشتركة لجميع الفنزويليين”.

وكانت المحكمة العليا الفنزويلية قد قضت بتولي نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز منصب الرئيس المؤقت بعد اعتقال مادورو.

وأعلن ترامب، السبت، شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة اتهامات ضد مادورو تتهمه بقيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات، وأنه تعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم.

