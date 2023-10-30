نائبة بايدن: أمريكا ليس لديها نية لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي نية على الإطلاق لإرسال قوات قتالية أمريكية إلى إسرائيل أو غزة. وسط مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وأضافت في تصريحات متلفزة لوسائل إعلام أمريكية، أمس الأحد، ليس لدينا أي نية على الإطلاق، وليس لدينا أي خطط. لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة، هذه الفترة”.

وفيما أكدت هاريس في تصريحاتها على دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. فقد دعت أيضا إلى حماية المدنيين في غزة.

وقالت: “لدى إسرائيل، دون أي شك، الحق في الدفاع عن نفسها، ومع ذلك من المهم جدا ألا يكون هناك أي خلط بين حركة “حماس” والفلسطينيين”.

وتابعت: “يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية من حيث السلامة والأمن وتقرير المصير والكرامة. وقد كنا واضحين للغاية بشأن ضرورة الإلتزام بقواعد الحرب، وتدفق المساعدات الإنسانية.