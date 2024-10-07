نائبة رئيس ناميبيا تهنئ الرئيس تبون بإعادة انتخابه

هنأت نائبة رئيس جمهورية ناميبيا، نوتامبو ناندي ندايتواه، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وقالت نائبة رئيس جمهورية ناميبيا في رسالة تهنئة وجهتها للرئيس تبون: “باسم الحكومة والشعب الناميبي. أتقدم إليكم بصادق التهاني، لإعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وأضافت نوتامبو ناندي ندايتواه: “إن فوزكم الباهر يؤشر على ثقة الشعب الجزائري في قيادتكم ورؤيتكم لمستقبل بلدكم. فأنا مقتنعة بأن الجزائر ستُلامس مجددا قمم التنمية والازدهار”.

ووفقا لبيان لرئاسة الجمهورية، أكدت نائبة رئيس جمهورية ناميبيا، للرئيس تبون، أن الجزائر وبصفتها بلدا ملتزما بصرامة إزاء العدالة وحقوق الإنسان وتقرير المصير وإنهاء الاستعمار، فإن بلادها على استعداد للتشاور معكم، حول سُبُل دعم الشعبين في الصحراء الغربية وفلسطين.

كم أكدت المتحدثة ذاتها أيضا أن ناميبيا تولي أهمية كبرى للعلاقات الأخوية القائمة بين بلدينا، منذ مدة طويلة، على التعاون والوحدة والنظرة المشتركة.

وختمت قائلة: “وأنتم بصدد مباشرة مهامكم السامية، يسعدني العمل معكم، من أجل تعزيز وتقوية روابط الصداقة التي تجمعنا. تقبلوا فائق تقديري”.