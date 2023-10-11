نائبة صهيونية تدعو جيش الكيان لاستخدام السلاح النووي في غزة

دعت محامية ونائبة في الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود الجيش الإسرائيلي إلى “استخدام السلاح النووي” في غزة.

ونشرت تالي غوتليف، عدة منشورات على منصة “إكس” ، تدعو إلى “الانتقام العنيف”.

وكتب غوتليف: “صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي”. في إشارة إلى الأسلحة النووية.

وأضافت في منشور آخر: “أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا. يجب أن نستخدم كل ما في ترسانتنا. وحده انفجار يهز الشرق الأوسط سيعيد كرامتنا وقوتنا وأمننا”.

وقالت: “حان الوقت ليوم القيامة، إطلاق صواريخ قوية بلا حدود، لا تترك حيا بالأرض. سحق غزة وتسويتها بالأرض. بلا رحمة! بلا رحمة!”.

وكانت غوتليف منتقدة صريحة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والحكومة. وبعد إدانتها من قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب خطابها “المثير للغضب”. ضاعفت من موقفها وبررت انتقادات المشرعين للجيش.