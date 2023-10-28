نائب أمريكي..  الكيان الصهيوني يقطع الإنترنت والاتصالات لإخفاء جرائمه

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي كوري بوش, إن الكيان الصهيوني قطع الإنترنت والاتصالات, لإخفاء ما يقوم به من مجازر في قطاع غزة.

وشددت بوش, حسب تقارير اعلامية أمريكية اليوم السبت, على “ضرورة عدم تجاهل هذا العنف الدائر وخاصة مع انقطاع التيار الكهربائي”.. مطالبة “بوقف إطلاق نار فوري”.

ومن جهتها, حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من تعرض المدنيين في قطاع لخطر غير مسبوق بينما يصعب توثيق الانتهاكات حيث قطعت قوت الاحتلال الصهيوني كافة سبلهم للاتصال في وقت كثفت فيه قصفها الجوي و البري و البحري, حسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وأدى القصف العنيف وغير المسبوق لطيران الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ مساء الجمعة إلى انقطاع الاتصالات بالكامل عن القطاع.

وقال إسحاق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني, إن قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجي. بعد انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عنه جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني لآخر نقطتي ربط دوليتين مع القطاع.