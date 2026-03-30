نائب أمير دولة قطر يعزي الرئيس تبون في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد زروال

وجاء في نص التعزية:

“تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية ومواساة، من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر الشقيقة، إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته في هذا المصاب الجلل.”