نائب أمير قطر يهنئ الرئيس تبون بذكرى أول نوفمبر

هنّأ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر الشقيقة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى ثورة التحرير الجزائرية.

وجاء في رسالة التهنئة “فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. بمناسبة ذكرى اليوم الوطني المجيد لبلدكم الشقيق. يسرني أن أتوجه لكم بأطيب التهاني والتبريكات، مع خالص التمنيات. راجيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، و للشعب الجزائري الشقيق، موصول التقدم و الازدهار، و كل عام و أنتم بخير، مع بالغ التحية وفائق التقدير”.

