نائب الرئيس التركي: نحن لا ننظر إلى الجزائر كسوق

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، اليوم الثلاثاء، خلال انطلاق مجلس الاستثمار والأعمال الجزائري التركي. إن تركيا لا تنظر إلى الجزائر كسوق فقط، وإنما كشريك استراتيجي في المنطقة.

وفي ذات السياق أشاد نائب الرئيس التركي بأشغال منتدى الأعمال الجزائري التركي في دروته الأولى.

ويترأس في هذه الأثناء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،أشغال منتدى الاستثمار والأعمال الجزائري التركي.

وقبل هذا استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفدا عن رجال الأعمال الجزائريين والأتراك.

وقد تقلد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة اسطنبول. بحضور فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي و أمام كبار دكاترتها.

وفي هذا الخصوص، شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جامعة اسطنبول. مشيدا بما وصلت إليه تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال رئيس الجمهورية “نقف اعتزازا لهذه المنارة التي تزخر بالعلوم والمعارف. هذه الدكتوراه الفخرية شرف يضاف إلى العلاقات الطيبة الجزائرية التركية”ّ.

وقد وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الاثنين، الى اسطنبول، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك.

وحسب ما ورد فقد استهل رئيس الجمهورية زيارته من جامعة اسطنبول بتركيا.

وقد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين. الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين الجزائر وتركيا.

وقد وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس الاثنين، الى القصر الرئاسي التركي، حيث كان في استقباله نظيره رجب طيب أردوغان.

وتم استقبال رئيس الجمهورية من طرف نظيره التركي بمدخل المجمع الرئاسي في أنقرة.

وخص رئيس الجمهورية باستقبال فخم وفقا للأعراف التركية على وقع 21 طلقة مدفعية.

بعد الاستماع الى النشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري التركي. أدت لهما التحية.

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