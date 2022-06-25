نائب الرئيس التركي يحل بوهران لحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية

حل نائب رئيس جمهورية تركيا، فؤاد أقطاي، اليوم السبت بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة لحضور حفل افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال فؤاد أقطاي لدى وصوله المطار، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

للإشارة تحتضن وهران من الـ25 جوان إلى الـ6 جويلية المقبل فعاليات الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 3390 رياضيا من 26 دولة.

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