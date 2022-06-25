نائب الرئيس التركي يحل بوهران لحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية
حل نائب رئيس جمهورية تركيا، فؤاد أقطاي، اليوم السبت بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة لحضور حفل افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وكان في استقبال فؤاد أقطاي لدى وصوله المطار، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.
للإشارة تحتضن وهران من الـ25 جوان إلى الـ6 جويلية المقبل فعاليات الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 3390 رياضيا من 26 دولة.
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الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط يشيد بالجزائر
كما أشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بدور الجزائر الرئيسي والفعال في المنطقة المتوسطية لإقامة شراكة متوازنة ومفيدة لكلا ضفتي المتوسط.
وجاء ذلك، في تصريح له خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، بوهران. حيث يقوم بزيارة إلى الجزائر لحضور فعاليات الافتتاح الرسمي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، استعرض الجانبان آفاق تعزيز التعاون الجهوي في إطار الشراكة الأورومتوسطية. لتحقيق الأهداف المشتركة من أمن واستقرار وتنمية.
لعمامرة يستقبل الطفل الأمريكي ماثيو ويوجه رسالة له
كما حقّق وزير الخارجية رمطان لعمامرة حلم الطفل ماثيو باستقباله في الجزائر قبل إنطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إحتفالية يوم غد.
وحسبما نشره وزير الخاريجة لعمامرة فإن الطفل ماثيو كان يريد زيارة الجزائر بشتى الطرق،
كما قال لعمامرة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الجمعة :”سعيد لأن حلمك في زيارة الجزائر قد تحقق. اجعله عالياً عزيزي ماثيو لتحقيق طموحك في أن تصبح سفيرًا للولايات المتحدة في الجزائر”.
كما نشر عمامرة صوره له برفقة الطفل، وعنونها بـ “مرحبا بكم في وهران”.