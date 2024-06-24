نائب الرئيس التركي يزور جامع الجزائر

قام صبيحة اليوم الإثنين نائب الرئيس التركي جودت يلماز بزيارة جامع الجزائر.

وقال نائب الرئيس التركي، إنّ جامع الجزائر يعكس الزخم الحضاري الثقافي للجزائر.

للإشارة، فقد حلّ جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس بالجزائر في زيارة تدوم ليومين.

وكان في استقبال ضيف الجزائر لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي، الوزير الأول نذير العرباوي. مرفوقا بوزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو و وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.

كما تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية الجزائرية التركية التي تشهد حركية متميزة في المجالات الاقتصادية في السنوات الأخيرة. التي رسم محاورها قائدا البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس التركي طيب اردوغان.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الجمهورية التركية كضيف شرف. في الطبعة الخامسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي الذي ستنطلق فعلياته اليوم الاثنين 24 جوان 2024.