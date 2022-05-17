نائب الرئيس التركي: 500 طالب جزائري حصل على المنحة الدراسية بتركيا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، أن تركيا اسعى لإستضافة العديد من الأكاديميين و الطلبة الجزائريين.

زأضاف نائب الرئيس التركي على هامش تقليد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون درجة الدكتوراه الفخرية، أن 190 طالب جزائري متواجد في تركيا حاليا. كما أشار إلى أن 500 طالب جزائري حصل على المنحة الدراسية في تركيا.

وأشار نائب الرئيس التركي في ذات السياق، إلى أن تقديم الدكتوراه الفخرية للرئيس تبون تعتبر رسالة أخوة بين الجزائر و تركيا.