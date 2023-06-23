نائب المستشار الألماني يزور الجزائر بداية 2024

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، ببرلين، مع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك.

ويأتي هذا في ختام زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بتكليف من رئيس الجمهورية، حسب بيان للوزارة.

ووجّه الوزير أحمد عطاف دعوة لنائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، وقد رحّب هذا الأخير بالدعوة على أن يتم تجسيدها في مستهل العام المقبل.

وقد تركّزت المحادثات حول علاقات الشراكة الاقتصادية والآفاق المتاحة لتعزيزها. لاسيما في سياق المشاريع الجديدة التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وفي هذا السياق، رحب رئيس الدبلوماسية الجزائرية بابرام اتفاق بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor).

وهي الخطوة التي تمهد الطريق لاتفاق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي دعماً لهذا المشروع الذي يهدف لتغطية 10% من احتياجات أوروبا في مجال الطاقة.

كما تطرّق الطرفان إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة، حيث أكّدا على ضرورة البدء في التحضير للدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. عبر تنظيم اجتماع على مستوى الخبراء بالجزائر شهر أكتوبر المقبل. لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف الشراكة الثنائية على مختلف المستويات.

واستعرض الوزيران واقع العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تقديم الشركاء الأوروبيين. دعماً أكبر للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل نشر الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.