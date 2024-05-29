نائب برلماني يطالب الوزير حماد بتوضيحات حول ديون “الفاف”

وجّه النائب البرلماني، ربحي أحمد، سؤالا كتابيا، إلى وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، يطالبه بتوضيحات بخصوص عجز موازنة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، و وجود ديون غير مبررة، ناتجة عن احتضان الجزائر لمنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2023.

ونشر النائب البرلماني ربحي أحمد، بياناً عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، أمس الثلاثاء، جاء على النحو التالي:”بناءً على الدستور، لاسيما المواد 7 و117 و158 منه بناء على القانون العضوي رقم 11-12 ، المعدل والمتمم، ولا سيما المواد 69 و 73 و 74 منه بناء على القانون رقم 101 المتعلق بعضو البرلمان المعدل، ولاسيما المواد 3 - 5 و 7 و 8 منه.

وبناءً على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، صادقت الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” على موازنة بإيرادات تبلغ : 332.675.000.5 دينار جزائري. وفي الوقت نفسه توجد ديون غير مبررة ناتجة عن احتضان الجزائر لمنافسة، بطولة إفريقيا للمحليين “شان” وتراكمات مالية سابقة من المكتب الفيدرالي السابق تقدر بمبلغ 700 مليار سنتيم”.

وأوضح النائب ربحي أحمد، في بيانه، أنه في ظل هذه التراكمات المالية. لم تتحرك مصالح الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومحافظ الحسابات الملف بتدقيق المحاسبة وإشعار النيابة العامة عن كل خلل محاسبي وفقا للقانون الجزائري المختص.

كما وجه النائب ربحي، سؤالا إلى وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، يطلب من خلاله توضيحات سبب عدم قيام مصالح الوزارة باعتبارها الوصي على كافة الاتحاديات. بمباشرة الدعوى العمومية رفقة محافظ الحسابات. بعد تأكده من وجود فواتير غير مبررة وخلل محاسبي في مديونية الاتحاد الجزائري لكرة القدم.