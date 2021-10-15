نائب بريطاني يتعرض إلى عدة طعنات داخل كنيسة

توفي نائب من حزب المحافظين، بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، فى المملكة المتحدة. بعد تعرضه للطعن فى دائرته الانتخابية. بعد أن أعلن أمس عن عقد لقاء انتخابيا فى كنيسة بلفيرس الميثودية، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وأفادت، وسائل إعلام دولية، أن أميس كان في اجتماع مع ناخبين محليين في إسكس عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب مرات عدة.

وقالت إن الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب في موقع الحادث.