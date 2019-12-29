نائب بلدي متهم بالتحرش بموظفة ببلدية المنيعة في غرداية

أودعت موظفة في إطار الادماج شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة المنيعة، تتهم فيها نائب بلدي بالتحرش بها، ليتم تحويل الملف إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن الدائرة.

وتم الإستماع للموظفة في محضر، حيث اتهمت نائب بلدي بالتحرش بها عن طريق الإتصال بها هاتفيا ومحاولة ابتزازها وتهديدها بالفصل وغلق مكتبها في حال عدم الرضوخ لمطالبه.

وقدمت الضحية تسجيل صوتي للمكالمة كدليل على الحادث ليتم استدعاء النائب البلدي والتحقيق معه في الاقوال المنسوبة اليه في انتظار تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية.

في حين أثرت السلطات المحلية انتظار الفصل القضائي في القضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع خاصة و ان شكوى وردت اليها حول الحادث