نائب رئيس إتحادية الغولف: ” أعضاء الديريكتوار ينتمون إلى العصابة” 

الرياضة
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نائب رئيس إتحادية الغولف: ” أعضاء الديريكتوار ينتمون إلى العصابة” 
بقلم يونس رزيق

ندد نائب رئيس الإتحادية الجزائرية للغولف “عزيز لعور” بالديريكتوار الذي تم إنشاءه والذي وصفه بالإنقلابي بمشاركة أعضاء من وزارة الشباب والرياضة.

ونزل نائب رئيس الإتحادية الجزائرية للغولف ضيفا على قناة النهار أين تحدث عن السرقة التي تعرض لها مكتب الإتحادية.
وقال:”تعرضنا لإنقلاب دون علمنا، حيث تم إنشاء ديريكتوار غير قانوني من طرف العصابة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمتمثلة في المدير بن عياط وياكار، وهم يتمتعون بنفوذ الوزارة”.
وأضاف: “هؤلاء الأشخاص لم يشاركوا منذ 7 سنوات، وقد تم تكسير الباب بالقوة في غيابنا وتم سرقة الملفات وبعض التجهيزات”.


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