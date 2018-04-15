نائب رئيس الإتحادية الجزائرية للجيدو: “هزيمة الجزائر كانت بسبب انحياز التحكيم”

أرجع نائب رئيس الإتحادية الجزائرية للجيدو، عبد الكريم لاراص، خسارة المنتخب الجزائري للجيدو، اللقب الإفريقي، لإنحياز التحكيم للبلد المضيف.

وصرح عبد الكريم لاراص، للإذاعة الوطنية: “المصارع الجزائري أمين طيب، خسر النهائي أمام المصارع التونسي، بعد انحياز تحكيمي واضح”.

وأضاف: “في الأدوار التي سبقت النهائي، لاحظنا أيضا إنحياز واضح من طرف الحكام، للمنتخب التونسي ومصارعيه”.

وتابع: “أنا لا أبحث عن الأعذار للمنتخب الوطني، لكن في كل مرة تجري المنافسة في تونس، نلاحظ نفس طريقة التحكيم”.

وأردف نائب رئيس الإتحادية الجزائرية للجيدو: “هذا أمر مؤسف حقا، ومن المستحيل تطوير الجيدو الإفريقي، بهذا النوع من التحكيم”.