نائب رئيس الفاف: “البطولة ستلعب لآخر جولة ولدينا الحلول لتعيين الأندية المشاركة قاريا”

قطعت الفاف الشك باليقين حول إمكانية إيقاف البطولة الوطنية بعد كثرت الحديث في الآونة الأخيرة، ليتأكد بذلك إتمام البطولة لغاية آخر جولة التي ستكون في النصف الثاني من شهر أوت المقبل.

وصرح بن حمزة نائب رئيس الفاف للتلفزيون الجزائري: ” المنافسة ستتواصل حتى نهايتها، لم نفكر قط في توقيف البطولة، على عكس ما تردد في الاونة الاخيرة من معلومات مغلوطة”.

وأضاف: “السلطات العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيف البطولة والنشاطات الرياضية الأخرى مثلما حصل الموسم الفارط”.

وتابع: “تطرقنا الى عدة صيغ لتعيين الاندية المشاركة في المنافسات القارية، وسنجد الحلول اللازمة.وعلى هذا الأساس قمنا بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة العربي أومعمر.كما اتمنى ان تتضح الامور مع الجولة 36 للتعرف على الاندية المعنية بالمنافستين الافريقيتين ولكن لدينا حلول في حال عدم اتضاح الأمور”.