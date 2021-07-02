نائب رئيس الفاف يكشف آخر تطورات توقيف البطولة

كشف نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “ياسين بن حمزة” آخر تطورات توقيف الرابطة الوطنية المحترفة الأولى نهاية شهر جويلية من عدمه.

ياسين بن حمزة قال صبيحة اليوم الجمعة في تصريحات للإذاعة الوطنية:” دوري المحترفين للموسم الحالي سيُختتم يوم 21 أوت المقبل وسيتم الإبقاء على نظام الصعود والهبوط الذي تم إقراره قبل انطلاق الموسم.. 4 فرق ستهبط للقسم الثاني، وسيصعد فريقان للرابطة الوطنية المُحترفة الأولى”.

وأضاف:”الموسم المقبل سيكون انتقاليا وسيشهد تغييرا في نظام المنافسة بالنظر للجدول المزدحم للمباريات، التوجه العام لدى الفاف هو إقامة بطولة “مُخففة” يُراعي المنافسات والبطولة التي تنتظر المنتخب الأول ومُنتخب المحليين وكذلك الأندية المعنية بالمسابقات الإفريقية”.