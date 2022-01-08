نائب رئيس الكاف.. مصر كانت محظوظة مقارنة بالكاميرون

اعتبر نائب رئيس الكاف، أوغستين سانغور، بأن مصر كانت محظوظة خلال تنظيمها الطبعة الماضية من الكان، مقارنة بالكاميرون.

وصرح سانغور، لمبعوث “النهار” في الكاميرون: “مصر كانت محظوظة في تنظيمها للطبعة الماضية، لتوفرها على هياكل قاعدية جاهزة، وعدم انتشار الكوفيد”.

كما أضاف: “حاليا وحتى في أوروبا، تم تأجيل العديد من المباريات بسبب الكوفيد، رغم ذلك تمسكنا بتحدي تنظيم الكان”.

وتابع أوغستين سانغور: “الكاميرون سخّرت امكانيات عملاقة لانجاح هذه الطبعة من الكان، ومعا سنرفع التحدي”.