نائب رئيس الكاف :”ملف الجزائر كان من بين الأفضل لتنظيم الكان”

أكد أوغستين سنغور النائب الأول لرئيس الكاف ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بقوة ملف الجزائر في استضافة كأس إفريقيا 2025 و2027.

وقال أوغستين سنغور في تصريح للموقع القطري “win win” الذي نشره اليوم الجمعة “يجب القول اليوم أن من بين جميع البلدان التي كانت سباقة لاستضافة كان 2025 و2027، أظهرت أن ملف الجزائر و المغرب هما الأفضل”.

كما أضاف سنغور عن قدرات الجزائر التنظيمية “الجزائر قامت بما هو مطلوب حتى تكون في أعلى جاهزية من ناحية البنى التحتية وشروط التنظيم لكان 2025 و 2027”.

وفي الأخير هنّأ سنغور البلدان الثلاث كينيا وتنزانيا وأوغندا على تنظيم نسخة 2027.

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